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مرأة

اقضى على الكرش فى 7 أيام فقط

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين رجيما سريعا لحرق الدهون وتسريع الأيض لا تترددى فى تجربة الرجيم التالى فهو الأسرع لحرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائد ويساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى 7 أيام ويمكن الراحة ليومين واتباعه مرة أخرى..

الإفطار (6-9 ص)

كوب حليب خالى الدسم + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

أو

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى + كوب شاى باللين بدون سكر

الغداء( الساعة 2 عصرا)

شريحتان لحم مشوى + سلاطه + خضار سوتيه.
أو 6 ملاعق مكرونه + سلاطه + خضار سوتيه.
أو طبق شاورما + سلاطه + 1 توست رجيم.


(5 مساء) 3 اكواب ماء + 2 معلقة بذر كتان مطحون.

العشاء(6-9 مساء)
شريحة جبنة لايت أو بيضة + 2 توست + خس أو خيار.
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