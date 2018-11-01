اقضى على الكرش فى 7 أيام فقط

هل تريدين رجيما سريعا لحرق الدهون وتسريع الأيض لا تترددى فى تجربة الرجيم التالى فهو الأسرع لحرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائد ويساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى 7 أيام ويمكن الراحة ليومين واتباعه مرة أخرى..



الإفطار (6-9 ص)



كوب حليب خالى الدسم + قطعة جبن قريش + 1 توست سن



أو



3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى + كوب شاى باللين بدون سكر



الغداء( الساعة 2 عصرا)



شريحتان لحم مشوى + سلاطه + خضار سوتيه.

أو 6 ملاعق مكرونه + سلاطه + خضار سوتيه.

أو طبق شاورما + سلاطه + 1 توست رجيم.





(5 مساء) 3 اكواب ماء + 2 معلقة بذر كتان مطحون.



العشاء(6-9 مساء)

شريحة جبنة لايت أو بيضة + 2 توست + خس أو خيار.