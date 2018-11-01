اقضى على الكرش فى 7 أيام فقط

هل تريدين رجيما سريعا لحرق الدهون وتسريع الأيض لا تترددى فى تجربة الرجيم التالى فهو الأسرع لحرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائد ويساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى 7 أيام ويمكن الراحة ليومين واتباعه مرة أخرى..
الإفطار (6-9 ص)
كوب حليب خالى الدسم + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى + كوب شاى باللين بدون سكر
الغداء( الساعة 2 عصرا)
شريحتان لحم مشوى + سلاطه + خضار سوتيه.
أو 6 ملاعق مكرونه + سلاطه + خضار سوتيه.
أو طبق شاورما + سلاطه + 1 توست رجيم.
(5 مساء) 3 اكواب ماء + 2 معلقة بذر كتان مطحون.
العشاء(6-9 مساء)
شريحة جبنة لايت أو بيضة + 2 توست + خس أو خيار.
الإفطار (6-9 ص)
كوب حليب خالى الدسم + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى + كوب شاى باللين بدون سكر
الغداء( الساعة 2 عصرا)
شريحتان لحم مشوى + سلاطه + خضار سوتيه.
أو 6 ملاعق مكرونه + سلاطه + خضار سوتيه.
أو طبق شاورما + سلاطه + 1 توست رجيم.
(5 مساء) 3 اكواب ماء + 2 معلقة بذر كتان مطحون.
العشاء(6-9 مساء)
شريحة جبنة لايت أو بيضة + 2 توست + خس أو خيار.