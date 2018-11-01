تحرير 17 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات أمنية بشوارع الغربية

حررت مديرية أمن الغربية، اليوم 17 بلاغ حريق ومفرقعات، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال يوم واحد على مستوى المحافظة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 9 بلاغ حرائق متنوعة، و6 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة".



وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

