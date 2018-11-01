ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب طنطا يحصدون المركز الأول في الشعر والفنون التشكيلية بجامعة الزقازيق

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
أحمد على
حصل طلاب جامعة طنطا على المراكز الأولى خلال مشاركتهم في مشروع بانوراما حرب أكتوبر الذى نظمته جامعة الزقازيق تحت عنوان "مسابقة حكاية نصر 45" فى الفترة من ٢٧ حتى ٣١ أكتوبر 2018 وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تأتي مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أعلن جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة حصول الطلاب عمرو مصطفى بكلية الهندسة ومحمود هاشم وأسامة أنور وهبة إبراهيم بكلية الطب ومي صالح بكلية التربية على المركز الأول في مجال الدوري الثقافي، كما حقق الطالب محمود سامح فاروق بكلية التربية المركز الأول في مجال الشعر، وفي مجال الفنون التشكيلية فاز بالمركز الأول كل من الطالب باسم حجازي بكلية الآداب والطالب زياد عبد العاطي بكلية التجارة، كما حصلت الطالبة إيمان حجازي بكلية الآداب على المركز الثالث في مجال المراسل العسكري.
طلاب طنطا يحصدون المركز الأول في الشعر والفنون التشكيلية بجامعة الزقازيق
طلاب طنطا يحصدون المركز الأول في الشعر والفنون التشكيلية بجامعة الزقازيق
طلاب طنطا يحصدون المركز الأول في الشعر والفنون التشكيلية بجامعة الزقازيق
طلاب طنطا يحصدون المركز الأول في الشعر والفنون التشكيلية بجامعة الزقازيق
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. آخر صورة جمعت حمدي قنديل ونجلاء فتحي قبل رحيله

مشجع الترجي ساخرا من جمهور الزمالك: ابوس ايدكم متشجعوناش.. فيديو

ناجي جدو يسخر من محمد صلاح .. تعرف على السبب

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

كندا تعلن عن مفاجأة للراغبين في الهجرة

ارتباك بوادي دجلة قبل مواجهة الزمالك في الدورى الممتاز.. اليوم

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

عامل يقتل والدته لخلافات مالية بينهما في سوهاج

الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

وصول جثمان الراحل حمدي قنديل مسجد الرحمن الرحيم .. صور

مجازاة رئيس حي بأسيوط و8 مسئولين بسبب البناء خارج الحيز العمراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. صور

فيديو

اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور
معلم سعودي يثير الإعجاب بعد مبادرته لتنظيف فناء المدرسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟