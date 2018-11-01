طلاب طنطا يحصدون المركز الأول في الشعر والفنون التشكيلية بجامعة الزقازيق

حصل طلاب جامعة طنطا على المراكز الأولى خلال مشاركتهم في مشروع بانوراما حرب أكتوبر الذى نظمته جامعة الزقازيق تحت عنوان "مسابقة حكاية نصر 45" فى الفترة من ٢٧ حتى ٣١ أكتوبر 2018 وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



تأتي مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



أعلن جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة حصول الطلاب عمرو مصطفى بكلية الهندسة ومحمود هاشم وأسامة أنور وهبة إبراهيم بكلية الطب ومي صالح بكلية التربية على المركز الأول في مجال الدوري الثقافي، كما حقق الطالب محمود سامح فاروق بكلية التربية المركز الأول في مجال الشعر، وفي مجال الفنون التشكيلية فاز بالمركز الأول كل من الطالب باسم حجازي بكلية الآداب والطالب زياد عبد العاطي بكلية التجارة، كما حصلت الطالبة إيمان حجازي بكلية الآداب على المركز الثالث في مجال المراسل العسكري.

