جامعة الإسكندرية تطلق الماراثون الأول للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.. غدا

ينظم مركز التدخل المبكر التابع للمركز التربوي للطفولة، بكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية، غدًا الجمعة الماراثون الأول للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية كل من الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال.



يبدأ الماراثون من أمام مبني إدارة جامعة الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وينتهي عند منطقة السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية.



وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، إن الماراثون يأتي إيمانا من الجامعة بأهمية إقامة أنشطة متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار عام 2018 عام لذوي الإحتياجات الخاصة.