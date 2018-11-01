تنفيذي أسيوط يوافق على إطلاق أسماء 4 شهداء ومصاب على المدارس

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على إطلاق أسماء 4 شهداء ومصاب من أبطال القوات المسلحة على مدارس ومركز شباب بمسقط رأسهم بمراكز أسيوط وأبنوب والفتح والقوصية تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لهم لما بذلوه من تضحية وفداء في سبيل الوطن فضلا عن إطلاق اسم اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط الأسبق على مسجد " ابن سيناء " المواجه لنادي أسيوط الرياضى بحى شرق أسيوط تكريمًا له لدوره فى النهوض بالمرافق والبنية التحتية للمحافظة وإنشاء وتحديث بعض المشاريع والوحدات بالمحافظة وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة.



جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة من أعضاء المجلس التنفيذي.



حيث تم الموافقة – خلال جلسة المجلس التنفيذى - على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب إسلام على، على مدرسة بنى غالب الإعدادية التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط وإطلاق اسم الشهيد البطل الجندي ياسر رجب كامل على مدرسة كوم ابوشيل الابتدائية بمسقط رأسه بمركز أبنوب وإطلاق اسم الشهيد البطل الجندي أحمد عبد التواب على مركز شباب فزارة بمسقط رأسه بمركز القوصية وإطلاق اسم الجندي البطل المصاب محمود محمد مبارك على مدرسة عرب مطير الإعدادية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح.



كما وافق أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط الأسبق، على مسجد " ابن سيناء " المواجه لنادي أسيوط الرياضي، تكريمًا له لما بذله من مجهودات وإنجازات شاهدة على التطور الذي شهدته المرافق الأساسية والبنية التحتية للمحافظة وأعمال التجميل والتطوير وتحديث ورفع كفاءة وحدات الأجهزة التنفيذية للمحافظة.



وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – دعمه الكامل لأسر شهداء ومصابي قواتنا المسلحة والشرطة بالتنسيق مع المستشار العسكري للمحافظة ومدير أمن أسيوط، مشيرًا الى أن إطلاق أسماء الشهداء ومصابى العمليات العسكرية على بعض المدارس يأتي تكريما وتخليدا لذكراهم العطرة التي ستظل شاهدة على تضحياتهم فى الدفاع عن وطننا الغالي مصر، مشيدًا بالبطولات التي قام بها شهدائنا البواسل في الدفاع عن أمن واستقرار بلدنا الغالى مصر.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع وكلاء وزارة مديرية التربية والتعليم والأوقاف والأبنية التعليمية والشباب والرياضة بالمحافظة لاتخاذ كافة إجراءات إطلاق أسماء الشهداء والمصابين على تلك المنشآت والتواصل مع أسر الشهداء والمصابين لتلبية طلباتهم.