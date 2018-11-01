لجنة لمتابعة رفع المخلفات بجوار الصالة المغطاة في العريش.. صور

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش بشمال سيناء إنه تم تشكيل لجنة؛ لمتابعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات من المقلب القديم بجوار الصالة المغطاة في العريش، برئاسة سكرتير المجلس وعضوية رئيس حي أبو صقل، ومسؤولي الحملة بالمجلس، ومديرية الطرق.



وأشار في بيان له، إلى أن العمل بالمنطقة يجري علي قدم وساق لرفع الأطنان الموجودة بالمنطقة حيث تم الدفع باللوادر والقلابات وسيارات النقل الثقيل لتحويل هذه المخلفات إلي المقلب الرئيسي.



وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير أعمال النقل إلى المقلب العمومي، وتنظيف المنطقة بجوار المطافي القديمة، كما جرى التنبيه علي شركة النظافة بعدم استخدام المنطقة كمقلب والالتزام بتجميع القمامة في المقلب الرئيسي.