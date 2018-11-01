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تعليم

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
استقبلت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وفدًا من الاتحاد العالمي لاعتماد التعليم الطبي WFME، لاستكمال إجراءات زيارة الوفد للاعتراف بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم في مصر عالميا.

وقام الوفد بتفقد جميع إدارات الهيئة وطبيعة عملها ومتابعة سير العمل، ومراجعة التقارير وطبيعة عمل كل إدارة، للتأكد من التزام الهيئة بالمعايير العالمية في أداء عملها.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمتابعة إجراءات المجلس، لإصدار قرارات الاعتماد أو عدم الاعتماد.

وتأتي زيارة الوفد للهيئة بعد الانتهاء من متابعة عملية قيام الهيئة بتجديد اعتماد كلية الطب بجامعة عين شمس، ومرافقة فريق الزيارة التابع للهيئة لمدة 3 أيام، قام خلالها فريق الاتحاد العالمي بمتابعة إجراءات الاعتماد ومتابعة إجراءات الزيارة وعمل فريق المراجعة وكتابة التقارير، للتأكد من اتباع الهيئة لكل المعايير والإجراءات الدولية في عملية الاعتماد للبدء في إجراءات الاعتراف بهيئة جودة التعليم والاعتماد المصرية عالميًا.

من جانبها قالت يوهانسن عيد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الاتحاد العالمي لاعتماد التعليم الطبي WFME بحلول 2023 لن يعترف بخريجي كليات الطب على مستوى العالم، إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية التي تخرج منها حاصلة على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد ببلدها، على أن تكون الهيئة هي نفسها معترف بها وباعتمادها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ولذا اتخذت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جميع الإجراءات لطلب الاعتراف بها من الاتحاد العالمي لاعتماد التعليم الطبي.

وأوضحت يوهانسن عيد، خلال استقبالها لوفد الاتحاد العالمي، أن الهيئة خلال الفترة السابقة حصلت على العديد من الاعترافات المتبادلة مع عدة هيئات ومنظمات جودة التعليم حول العالم مثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدة دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا والشبكة الأوروبية ومع دول شرق آسيا مثل اليابان وماليزيا، وعلى الصعيد الإفريقي تم انتخاب هيئة جودة التعليم المصرية ممثلًا دائمًا لدول شمال إفريقيا بمجلس إدارة الشبكة الإفريقية لهيئات الجودة، وتترأس الهيئة مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية (HAQAA) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع دليل توافقي على مستوى الدول الإفريقية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالي وعلى المستوى العربي أبرمت الهيئة تحالف مع الشبكة العربية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت يوهانسن خلال لقائها بالوفد أن مصر تشهد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المقدمة، مشيرةً إلى أنه أصبح لدى مصر رؤية واضحة للتعليم يتبناها ويتابعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي اعتبر العام القادم هو عام التعليم.

وقالت إن هناك رؤية واضحة للتعليم العالي تعتمد على أن نصل بتعليمنا الى المستوى العالمي، وهناك دفعة قوية لجميع المؤسسات العاملة في التعليم للنهوض بالتعليم المصري والارتقاء به.
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