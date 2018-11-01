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حوادث

تنفيذ 28 قرار إزالة على مساحة 3456 مترا في حملة بالمنوفية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:20 م
حملات إزالة
حملات إزالة
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية مع الأجهزة المعنية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، وللحد من البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الخميس- عن تنفيذ 5 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، و12 قرار تعد على منافع الري، و7 قرارت تعدٍ على منافع نهر النيل، 4 قرارات تعدٍ على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3456 مترا تقريبًا، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و8 أحكام قضائية. 

فيما أكد اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، تواصل الحملات بشكل مكثف بالتنسيق مع الجهات المعنية للمحافظة علي الرقعة الزراعية وتنفيذ أحكام القضاء.
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