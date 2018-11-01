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حوادث

ضبط 2.450 طن مخللات تحتوى حشرات داخل مصنع بالإسكندرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:22 م
ضبط مخللات فاسدة
ضبط مخللات فاسدة
أحمد عبد العزيز
داهمت شرطة التموين بالإسكندرية، مصنعا لإنتاج المخلل في العامرية وتم ضبط 2.450 طن مخللات تحتوى على شوائب وحشرات وبها تغير فى الخواص الطبيعية.

وكانت وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام "ف ص ط" 60 عاما المدير المسئول عن مصنع مخللات بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وضبط كمية وقدرها 2.450 طن من المخللات تحتوى على شوائب وحشرات حية وميتة بها تغير فى الخواص الطبيعية.
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