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محافظات

إزالة فورية لـ 10 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بأسيوط

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:59 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا إلى ضرورة رفع القمامة والمخلفات من الطرق العامة والميادين أولًا بأول خلال حملات نظافة مستمرة ودورية بالإضافة إلى تمهيد وتسوية ورصف الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمركز تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لعدد 10 حالات بناء مخالف وأعمال تنظيم وتعدي على أراضي زراعية بقرى بني مر وبصره والأطاولة، حيث تم شن حملة ضمت رؤساء القرى ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات والإدارة والجمعية الزراعية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لسور على أرض زراعية بقرية بني مر و4 إزالات فورية أعمال تنظيم وتعد على أرض زراعية بقرية الاطاوله التابعة للوحدة المحلية بعرب مطير، بالإضافة إلى حالة بناء على طريق أسيوط/أبنوب فضلا عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بصرة وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وجار المتابعة لإزالة أي تعديات أخرى.

وأكدت نبيلة استمرار رصد ومتابعة الأراضي الزراعية في نطاق المركز من خلال حملات دورية لإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية في مهدها قبل تفاقمها وذلك بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين دون تهاون أو تقاعس.

وأشارت رئيس المركز إلى استكمال تنفيذ منظومة النظافة على التوالي في جميع القرى واستمرار رفع المخلفات من أماكن إلقاء القمامة وتطهير الترع بصفة دورية، حيث تم رفع المخلفات والاتربة المتراكمة من الطرق ورفع الهيش المتراكم أسفل كوبري بمدخل قرية بنى مر وتطهير الترعة، ولفتت إلى تمهيد الطرق وتسويتها وإزالة المعوقات والمطبات غير القانونية وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية لمركز الفتح من جليدر ولودار وقلابات حيث تم تسوية وتمهيد الطريق المتفرع من طريق المعهد الأزهرى ورفع الأتربة والمخلفات المتراكمة بالإضافة وضع تربة زلطية ورصف طريق أبو جاموس بقرية عرب مطير وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية بمركز الفتح وللارتقاء وتحسين كفاءة الطرق الداخلية بمركز الفتح وجار مواصلة مسيرة العمل في جميع القرى التابعة للمركز.
إزالة فورية لـ 10 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بأسيوط
إزالة فورية لـ 10 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بأسيوط
إزالة فورية لـ 10 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بأسيوط
إزالة فورية لـ 10 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بأسيوط
إزالة فورية لـ 10 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بأسيوط
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