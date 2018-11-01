إزالة 7 مقالب للقمامة بالجيزة وتحويلها إلى ساحات خضراء

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة 7 مقالب للقمامة تراكم بها المخلفات على مدار سنوات بمركز ومدينة أوسيم، وكانت تتسبب فى اندلاع الحرائق وصدور الروائح الكريهة للمناطق السكنية المحيطة بها.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المقالب التى تم إزالتها عانت من التقصير من قبل القائمين على النظافة بالمركز، مما أدى الى تفاقم حجم المخلفات بها ووصلت لمساحة 20 ألف م مخلفات وقمامة تم رفعها بالكامل.



وأشار الى أن المخلفات والقمامة التى تم نقلها الى المقالب العمومية من خلال 1360 نقلة بالسيارات كبيرة السعة، شملت مقالب مصطفى ركاب والقنطرة البيضاء والكحكه وسمير جوهر والسيد صالح والنمر والجد.



وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بتعيين حراسة ثابتة على المناطق التى تم رفع المخلفات منها وتوفير حاويات وصناديق لإلقاء المخلفات بها لعدم تكرار التراكمات واستمرار متابعة رفع المخلفات يوميا لرفع كفاءة النظافة بالمركز، الى جانب التعاون مع الـأهالى لتحويل المناطق التى كانت تتواجد بها تلك المقالب الى ساحات خضراء مدعومة بالزراعات والأشجار للحد من التلوث البيئي وحتى لا يقوم الإهالي بإلقاء المخلفات وتجميعها مرة أخرى.