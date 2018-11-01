البترول: توسعات مصنع ميدور يضاعف كميات الوقود المنتجة.. فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن معمل تكرير البترول في شركة "ميدور" من أهم وأكبر وأحدث المعامل في مصر.





وتابع "الملا" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى، اليوم، أن توقيع اتفاق خاص بتمويل توسعات للمعمل؛ يأتي بهدف إضافة 60% من الطاقة الإنتاجية الخاصة به، للوصول إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود، بدلا من 4 ملايين طن حاليا.



