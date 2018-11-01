ضبط 1834 عبوة دواء مخالفة فى الشرقية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الخميس، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".



محافظة الغربية: فريق طبى بمستشفى المحلة يستأصل حصوة تزن ربع كيلو من سيدة.



محافظة كفر الشيخ: الجامعة تفتح باب تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الاتحادات.



محافظة أسيوط: رئيس جامعة أسيوط يوقع بروتوكول تعاون خماسى مع مؤسسة 2020 لعلاج الأورام.



محافظة الشرقية: بيطرى المحافظة يعلنون ضبط 1834 عبوة دواء مخالفة فى بلبيس.



محافظة الأقصر: المحافظ يعقد اجتماعا لمتابعة خطط مواجهة احتمالات سقوط السيول.

