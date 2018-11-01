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ضبط 1834 عبوة دواء مخالفة فى الشرقية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الخميس، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة الغربية: فريق طبى بمستشفى المحلة يستأصل حصوة تزن ربع كيلو من سيدة.

محافظة كفر الشيخ: الجامعة تفتح باب تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الاتحادات.

محافظة أسيوط: رئيس جامعة أسيوط يوقع بروتوكول تعاون خماسى مع مؤسسة 2020 لعلاج الأورام.

محافظة الشرقية: بيطرى المحافظة يعلنون ضبط 1834 عبوة دواء مخالفة فى بلبيس.

محافظة الأقصر: المحافظ يعقد اجتماعا لمتابعة خطط مواجهة احتمالات سقوط السيول.
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