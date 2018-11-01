رحل الذي عاش مرتين.. حمدي قنديل وضع المهنية أولا.. وقال لصفوت الشريف: لا أتقبل تعليمات من أحد

حمدي قنديل صاحب أشهر قلم رصاص:

تعرف على سر اختياره اسم رئيس التحرير لبرنامجه

رفض تنحي عبد الناصر.. وقال عن عبد الحكيم عامر: " لم انبهر به"

غضبت منه والدته لإجرائه حوارا مع أسير إسرائيلي





لا شئ يثبت أن المهنية هي الباقية في مهنة الكلمة أكثر من سيرة الأستاذ حمدي قنديل، كان الراحل شاهدا على تفاصيل دقيقة في عمر الوطن وأراد دائما ألا يكون موجها في عمله إلا بضميره المهني.. الإعلامي الكبير وافته المنية أمس بعد صراع من المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا تاركا لنا الكثير من مواقفه التي تستحق العودة إليها وتدارسها.





يقول في مذكراته التي نشرت قبل أعوام وأصدرتها دار الشروق، إنه حين التقى صفوت الشريف للاتفاق على تقديم برنامج على التلفزيون المصري اختار أن يكون اسم البرنامج "رئيس التحرير"، وسأله صفوت الشريف عن سبب اختياره للاسم فقال أفضله لأن معناه أننى أنا المسئول عما أقول، أى أننى، بعد إذنك، لا أتقبل تعليمات من أحد، وحينها ضحك صفوت الشريف، وقال: "مفيش مانع أبدا" .





كان برنامج رئيس التحرير منبرا جريئا بعثر من خلاله قنديل قضايا كثيرة شائكة ،وفي 2002 قدم قنديل حلقة لا تنسى من ذاكرة المشاهدين العرب، قال عنها في مذكراته أنها الحلقة التى أصابته بأكبر قدر من القلق والتوتر، كان ياسر عرفات محاصرا وقتها فى المقاطعة؛ لذلك لم يستطع حضور مؤتمر القمة فى بيروت خشية أن يمنعه الإسرائيليون من العودة، فشارك فى نقاشات المؤتمر من خلال دائرة فيديو مغلقة، وكان هذا أمرا مهينا للغاية، للرؤساء والملوك لا لعرفات نفسه، وإثر انعقاد القمة قامت إسرائيل بعملية الاجتياح الكبرى للأراضى الفلسطينية.





ويضيف : "قررت اختصار البرنامج قدر الإمكان وإلغاء ندوته المعتادة، وحذف الشكاوى وكذلك الأقوال المأثورة، واختصار التعليق فيما يشبه رسالة موجهة إلى القادة العرب وإلى الجماهير فى آن واحد.. وعندما سجلت الرسالة بلغ طولها نحو 14 دقيقة، فأبلغت صفوت الشريف بذلك سلفا وطلبت منه أن يذاع البرنامج على هذا النحو، لكنه قال إنه لا يفضل ذلك، وأرجأ اتخاذ القرار إلى أن يطَّلع محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار على التسجيل لا أدرى ما الذى حدث بعد ذلك، ولكنه عندما أذيع البرنامج لم يستغرق أكثر من ثمانى دقائق، وكان المونتاج الذى أجرى فيه غشيما إلى حد بالغ، وكانت الحلقة مثل جمر متقد، وخاصة عندما رددت أكثر من مرة عبارة رفعت الأقلام وطويت الصحف ".





من المواقف الطريفة التي سردها قنديل في مذكراته، واقعة تقديمه لحفل لأم كلثوم ، يقول : كنا فى عام 1962 عندما طلب التليفزيون منى فى الدقيقة الأخيرة تقديم حفل نادى ضباط الجيش بالزمالك مساء 26 يوليو احتفالا بالذكرى السنوية لطرد الملك، بعدما تغيب عن الحفل مقدمه الأصلى.





عندما وصلت علمت أن مهمتى ستقتصر على تقديم أم كلثوم، وجدت أن الأمر لا يحتاج إلى عناء، وصعدت إلى خشبة المسرح فوجدت أمامى على بعد أمتار جمال عبدالناصر جالسا فى الصدارة ومن حوله أعضاء مجلس قيادة الثورة، لكننى لم أتحقق من شخصياتهم لأننى لم أستطع أن أحول نظرى عن عبد الناصر، وعلى الرغم من أنه ابتسم ابتسامة عريضة مشجعة فإن رعشة خفيفة أصابتنى، وبعد ثوانٍ من الصمت قلت: «أيها السادة، إليكم أم كلثوم»، وقفلت عائدا، فوجدت أم كلثوم فى طريقى تتقدم على خشبة المسرح، فاستوقفتنى وقالت: «ده كل اللى ربنا فتح بيه عليك؟».





كان قنديل معاصرا للنكسة في عهد جمال عبد الناصر ، ثم حرب الاستنزاف والانتصار في 73، يقول عن النكسة : "بالرغم من شعبية عبدالحكيم عامر بين كثير من الضباط، فإننى لم أنبهر به على مدى السنوات القليلة السابقة منذ انفصال سوريا عن دولة الوحدة فى سنة 1961، وذلك بسبب سلوك أعوانه المدللين فى دمشق وبسبب فسادهم الذى انتشرت روائحه فى القاهرة، ولم أكن أعتقد أنه يملك الكفاءة اللازمة لقيادة جيش مثل جيش مصر" .





وأكد أنه كان رافضا لتنحي جمال عبد الناصر ، من رئاسة الجمهورية بعد النكسة ، قائلا :" أثبتت الأيام أن بقاءه كان الضمان الأول لاستنهاض الهمم وبدء حرب الاستنزاف ووضع الخطة التى كانت أساسا لحرب أكتوبر، وفى أيام قليلة بدأ الجيش يستعيد روحه فانتصر فى معركة رأس العش بعد ثلاثة أسابيع فقط من النكسة، ثم أغرق الباخرة إيلات وبدأ حرب الاستنزاف عندما رفع عبدالناصر شعار «لا صوت يعلو على صوت المعركة».





من أحد الأمور المثيرة في مذكراته ردة فعل والدته على إجراؤه لحوار شهير مع الكولونيل «عساف ياجورى» صاحب أعلى رتبة بين الضباط الإسرائيليين الذين أسرهم الجيش المصرى بعد 73.





بقول : " عندما عدت إلى المنزل قابلتنى والدتى بوجه عابس، ثم إذا بها تعاتبنى على إجراء حديث مع ياجورى، لم أستطع أن أضبط أعصابى فصحت: «تعاتبيننى يا أمى على الحديث؟ ليه؟ لأن الرجل كان إسرائيليا؟".





قالت: «لا، لأنه أسير»، أفحمتني إجابتها فلم أنطق بكلمة.



