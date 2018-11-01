برلماني يطالب بتوفير وسائل تنظيم الأسرة في المجان بالصعيد

تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، بشأن توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية خاصة في قرى ومحافظات الصعيد، على أن تكون بالمجان.



وقال "طوبيا"، في بيان له اليوم، إن هناك العديد من الوحدات الصحية بالصعيد لا يوجد بها وسائل تنظيم الأسرة، وذلك تزامنًا مع خطة الدولة في التصدي لأزمة الزيادة السكانية التي أصبحت تلتهم النمو الاقتصادي وانعكست على نتائج المشروعات القومية وقلصت نصيب الفرد من الناتج القومي.



وأشار النائب إلى أن هناك محافظين ليس لديهم قناعة بتنظيم الأسرة والسكان، كما أن غالبية المحافظات لم تعقد اجتماعات للمجالس الإقليمية لتنظيم الأسرة والسكان، والكثير من العاملين فى هذه المجالس كبر فى السن لا يستطيعون التواصل على الأرض مع المواطنين، مؤكدًا على أن القضية السكانية لن تحل سوى بتضافر كل جهود الدولة والمؤسسات المعنية، وأنه لن تستطيع جهة واحدة ان تتصدى لهذه الأزمة التي أصبحت تشكل خطورة على الاقتصاد المصري أكبر من خطورة الإرهاب على الأمن القومي.