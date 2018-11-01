استمرار إغلاق مزلقان الدكمي أمام حركة السيارات لأعمال التطوير

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مزلقان الدكمي بمدينة البدرشين لإجراء أعمال توسعة وتطوير ولمدة 10 ايام .



وأشارت مصادر أمنية، إلى أنه بمناسبة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء أعمال تطوير وتوسعة مزلقان الدكمى بالجيزة فقد تقرر استمرار غلق المزلقان أمام حركة المرور ، والذي بدأ من 28 أكتوبر الماضي ويستمر ولمدة 10 أيام.



واشارت المصادر، الي انه تم تحويل حركة مرور السيارات لمزلقان المرازيق من الناحية البحرية ومزلقان مزغونة من الناحية القبلية مع إستمرار فتح المزلقان أمام المارة.



وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.



