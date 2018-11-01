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برلمان

وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان تشارك في مؤتمر الحركة النقابية في أفريقيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:16 م
نواب البرلمان يشاركون
نواب البرلمان يشاركون بمؤتمر الحركة النقابية فى إفريقيا
معتز الخصوصي
شاركت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال حوض النيل، في فعاليات المؤتمر المشترك لاتحاد النقابات العالمي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول الحركة النقابية فى أفريقيا فى القرن الواحد والعشرين، والذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاشتراك مع اتحاد النقابات العالمى وبحضور رؤساء الاتحادات العمالية فى 30 دولة أفريقية.

وأردفت عطوة فى بيان صحفى لها، أن هذا المؤتمر العمالي الدولي الذي تتشرف مصر باستضافته يجسد الاعتزاز بروابط الأخوة الإفريقية والسعي لتدعيم المصالح المشتركة بين الدول الإفريقية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، مؤكدا على التطلع لإبرام اتفاقيات ثنائية بين اتحاد العمال ونقاباته العامة ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية واتحاداتها العمالية.

كما أوضحت أن هذا المؤتمر يعزز أواصر التعاون المشترك مع القارة الإفريقية في شتى المجالات الصناعية والبحثية خاصة في علوم تكنولوجيا الفضاء، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال ودراسة إنشاء وكالة فضاء مصرية.
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