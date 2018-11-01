علي جمعة يوضح هل دعا النبي الله أن يعيش مسكينا.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن رسالة الإسلام لا تتم إلا على يد المساكين، لأنهم لم يطغوا في الأرض وهم الذين أقر الله رحمته في قلوبهم للعباد فهم الذين رحموا الجماد قبل العباد والحيوان قبل الإنسان والإنسان قبل الأكوان.



وأضاف جمعة في رده على سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: "هل صحيح أن النبي ﷺ دعا ربه أن يعيش مسكينا؟ وهل يتناسب هذا مع دور الإسلام؟، قائلا: المسكين ليس مغفلا أو ساذج كما يتخيل البعض بل انه الشخص المنكسر قلبه لله عز وجل، فلا يتكبر أو يتعالى فهو ولا يطغى على خلق الله حتى ولو كان يملك الدنيا وما فيها.



وتابع جمعة: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خير دليل (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).