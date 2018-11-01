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برلمان

سياحة البرلمان: ازدهار في القطاع بفضل جولات الرئيس السيسي الخارجية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:16 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
محمود فايد
قال النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها أثر قوي على كافة الأصعدة، سواء الاقتصاد او الاستثمار، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات مع العديد من الدول العظمى، مؤكدًا أن ملف السياحة شهد طفرة حقيقية بفضل هذه الجولات.

وأشار النائب فى بيان، الخميس، إلى أن وصول أول طائرة من روسيا إلى مطار شرم الشيخ وعلى متنها 223 سائحا روسيا، دليل قاطع على نجاح الزيارة التي قام بها الرئيس إلى روسيا، وأن ملف السياحة يجنى ثمار زيارات الرئيس الخارجية.

وأوضح النائب، أن السياحة المصرية ستشهد إزدهار خلال الأيام المقبلة وهذا بفضل الجولات المكوكية للرئيس الخارجية واستعادة مصر لهيبتها ومكانتها، بجانب ما شهدناه من استقرار فى الأوضاع الداخلية وما شهده الملف الأمني من تطورات كبيرة والحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب نيابة عن العالم.
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