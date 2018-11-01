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أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة لتوعية 500 ألف طالب من المخدرات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة جديدة تحت عنوان "خدعوك فقالوا" لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، وذلك ضمن "برنامج اختار حياتك"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تصريحات، اليوم الخميس، إن المبادرة تستهدف توعية طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، وأن المستهدف توعية الطلاب بـ3 آلاف مدرسة في مختلف المحافظات خلال الفصل الدراسي الجاري، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية في الفصل الدراسي الثاني ليصل إجمالي عدد المدارس المستهدفة إلى 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي 2018/2019.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس تتنوع ما بين برنامج "اختار حياتك" والذى يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعي وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان إلى جانب تنفيذ "لقاءات اليوم الواحد " والذى يعتمد على التواصل مع الطلاب والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال استخدام أساليب غير تقليدية ومن المتوقع استهداف ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.
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