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فن

محمد محسن ناعيا حمدي قنديل: وداعا الأستاذ والمعلم والإعلامي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرص الفنان محمد محسن، على نعي الإعلامي الكبير حمدي قنديل الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الأول من نوفمبر عن عمر يناهز 82 عامًا.

وشارك محمد محسن، صورة له عبر حسابه على انستجرام جمعته بحمدي قنديل، وعلق قائلًا: «وداعًا الأستاذ والمعلم والإعلامي القدير المحترم #حمدي_قنديل .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وينتظر أن تشيع جنازة حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم عقب صلاة الظهر اليوم الخميس، ولم يتم إعلان موعد تلقي العزاء حتى الآن.
محمد محسن ناعيا حمدي قنديل: وداعا الأستاذ والمعلم والإعلامي
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