أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يلتقون السفير الإيطالي.. اليوم

تلتقي هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى القاهرة جيامباولو كانتينى.





ويأتى اللقاء المزمع عقده اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.





جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعد الثانية للسفير الإيطالي إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، حيث سبق وأن التقى في مستهل دور الانعقاد مع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش.





وأشار السفير الإيطالى خلال اللقاء إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وأنه لا يمكن لأى شيء أن يعكر صفو هذه العلاقات، كما أكد أن هذه العلاقات شهدت تطورًا وتوطيدًا كبيرًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، متمثلةً فى الكثير من الزيارات الرفيعة المستوى من الجانب الإيطالى لمصر من أجل تقديم مزيد من الدعم للعلاقات الثنائية بين البلدين، كان أبرزها زيارة لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى خلال أغسطس الماضى.



