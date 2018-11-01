معلم سعودي يثير الإعجاب بعد مبادرته لتنظيف فناء المدرسة.. فيديو

تطوع مُعلم في المدرسة السعودية الابتدائية بمحافظة الطائف لإزالة مياه الأمطار من فناء المدرسة بنفسه.





وحرص معلم التربية البدنية بالمدرسة فواز الحارثي على سرعة إزالة مياه الأمطار بنفسه؛ لمساعدة الطلاب على ممارسة الألعاب الرياضية داخل الفناء.





وبدوره، قدم مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي الشكر للمعلم على مبادرته وسعيه نحو تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.





وقال "اللهيبي" في تغريدة له على حسابه في تويتر: "شكرًا للمعلم المخلص والمربي القدوة .. حفظك الله وزادك تواضعًا وإخلاصًا".



