ضبط شخص بحوزته 60 كيلو بانجو بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المدعو أيمن .م.إ- 45 سنة، عاطل، ومقيم بمدينة كفر سعد بدمياط أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بقرية الشعراء، وبحوزته "20" لفافة من مادة البانجو المخدر وزنت "60 " كيلو جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وسيارة ملاكى دمياط".



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.