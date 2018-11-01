شاهد.. حملة تموينية مكبرة بالأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين إسنا، وذلك بشأن تشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومكافحة الغش التجاري، ما أسفر عن تحرير 21 محضر جنحة.



وبحسب بيان، الخميس، شملت المحاضر 11 محضر عدم وجود شهادات صحية، و2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص (بقالة + مخبز طباقي)، و2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر سلعة بدون بيانات، ومحضر تجميع دقيق مخابز، و2 محضر جنحة ضد 2 مخبز بلدي لتجميعهم دقيق داخل المخبز، و1 عدم وجود ماكينة بالمخبز، و1 عدم الالتزام بمواعيد العمل، وتضمنت الأحراز 30 كيلو زيت طعام، و9 أجولة دقيق مخابز، وضبط 60 جركن زيوت سيارات منتهية الصلاحية قبل بيعها في الأسواق.



وجرى عرض محاضر الجنحة على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرر محضر 16284 جنح القسم وجار عرض المحضر على النيابة العامة.