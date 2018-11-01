هبوط اضطراري لطائرة برازيلية ضربتها عاصفة جوية

ضربت عاصفة جوية طائرة تابعة لطيران "لاتام" البرازيلي، وأجبرتها على الهبوط اضطراريا في مطار بوينس آيريس الأرجنتيني، بعدما لحقت بها أضرار كبيرة.



وبحسب سكاى نيوز، كانت الطائرة طراز "إيرباص A320"، متوجهة من ساو باولو في البرازيل إلى سانتياجو في تشيلي، حيث تعرضت للعاصفة على ارتفاع 32 ألفا، لتدمر زجاج قمرة القيادة ومقدمة الطائرة.



ولحسن الحظ هبطت الطائرة بسلام بعد حوالي 80 دقيقة من إقلاعها، مشيرا إلى أن الحادث لم يخلف أي إصابات.