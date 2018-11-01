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فن

إليسا تعلق على حذف أغانيها من تطبيق أنغامي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:30 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
علقت النجمة اللبنانية إليسا، على حذف أغانيها من تطبيق أنغامي بعد تحقيقها نصف مليار استماع بسبب اتفاقية جديدة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع تطبيق Deezer.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "معظم الأغاني الخاصة بي حذفت من أنغامي.. بعض الفيديوهات ستظل حتى نهاية العام الجاري.. أنا حقا حزينة لهذا ولكن هذا الأمر خارج عن إرادتي شكرا أنغامي لكل هذا الحب".

وكانت إليسا احتلت المراتب الأولى بتطبيق أنغامي على مدار الأشهر الماضية بأغنيات ألبومها الأخير إلى كل اللي بيحبوني.
إليسا تعلق على حذف أغانيها من تطبيق أنغامي
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