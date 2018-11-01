هانى يونس: رئيس الوزراء نصح الشباب بكل تلقائية وأخوية.. فيديو

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نصح الشباب بعدم اليأس والتفاؤل وبذل الجهد والعمل فى أى مجال دون الخجل منه، والابتعاد عن التفكير النمطي التقليدي، خاصة وأن الكليات تخرج الآلاف من الخريجين كل عام.



وأضاف هانى يونس فى مداخلة هاتفية ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك نماذج ناجحة كبيرة جدًا حققت نجاحات لأنهم اشتغلوا ولم ينتظروا التعيينات وعملوا في مهن مختلفة غير متعلقة بدراستهم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة الشرقية خاطب الشباب بكل تلقائية وأخوية ونصحهم بما يلميه عليه ضميره.



وأوضح أن رئيس الوزراء أجرى حوارا مع الشباب المتواجدين فى مكان اكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وأنه لعب مع طفلة بينج بونج تشجيعًا لها على تنمية موهبتها وممارسة الرياضة.

