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رياضة

عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:12 م
عمرو مرعي
عمرو مرعي
نور عادل
كشفت التقارير التونسية عن عودة مسئولو فريق الكرة الاول بنادي الزمالك للمفاوضات من جديد مع المحترف المصري عمرو مرعي وخطفه من نادي النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة الصحافة التونسية اليوم الخميس، انه وفقًا لمصادرها داخل نادي النجم الساحلي فأن الزمالك عاد ليفتح باب المفاوضات مع الفريق التونسي من جديد لضم عمرو مرعي الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن مرعي اعطى الضوء الأخضر لنادي الزمالك وأكد على موافقته على العرض وأنه في انتظار اتمام الامور بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة، إلي أن اللاعب يريد التكفير عن ذنبه عندما ترك الزمالك منذ موسمين من أجل الانضمام إلي النجم الساحلي على الرغم من أنه كان على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى القلعة البيضاء.
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