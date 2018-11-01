عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

كشفت التقارير التونسية عن عودة مسئولو فريق الكرة الاول بنادي الزمالك للمفاوضات من جديد مع المحترف المصري عمرو مرعي وخطفه من نادي النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقالت صحيفة الصحافة التونسية اليوم الخميس، انه وفقًا لمصادرها داخل نادي النجم الساحلي فأن الزمالك عاد ليفتح باب المفاوضات مع الفريق التونسي من جديد لضم عمرو مرعي الشتاء المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن مرعي اعطى الضوء الأخضر لنادي الزمالك وأكد على موافقته على العرض وأنه في انتظار اتمام الامور بشكل رسمي.



