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مرأة

دراسة: اتباع النظام الغذائى النباتى يخفض مخطر الإصابة بالسكر النمط الثاني

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
أ ش أ
توصلت دراسة أجريت فى جامعة "لندن"، إلى أن النظام النباتي في الغذاء مرتبط بتحسين الحالة النفسية للشخص، بالإضافة إلى إنه يعمل على خفض فرص الإصابة بمرض السكر النمط الثانى وأمراض القلب.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجريت على 433 شخصا في منتصف الخمسينات، ونشرت فى عدد نوفمبر من مجلة "BMJ"، أن الأشخاص الذين يعتمدون على النظام الغذائي النباتي، تحسنت فيه حياتهم الجسدية والعاطفية، كما انخفضت بينهم أعراض الاكتئاب وانخفاض مستويات السكر في الدم، وكذلك الدهون في الدم.
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