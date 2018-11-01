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حوادث

ضبط عاطل بحوزته شهادة مزورة للحصول على رخصة قيادة في البحيرة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة من ضبط عاطل لتقديمه شهادة مزورة للحصول على رخصة قيادة بوحدة مرور أبو المطامير .

 تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة،اخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بأنه أثناء تقديم كامل .ر.ا 22 سنة ومقيم القرية الخامسة التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بيان نجاح يفيد حصوله على إتمام مرحلة التعليم الأساسى منسوب صدوره لمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ لوحدة مرور أبوالمطامير ضمن أوراق الحصول على رخصة قيادة.

و اشتبه المرور به، وبالاستعلام عنه من جهة صدوره، أفادت بأنه "مزور" من حيث البيانات والتوقيعات والأختام ، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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