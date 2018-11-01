رئيس الوزراء الإثيوبي يناشد مواطنيه بالخارج لدعم بلادهم

اختتم رئيس الوزاء الإثيوبي، أبي أحمد، جولته الأوروبية بزيارة لمدينة فرانكفورت الألمانية، حيث استقبله الآلاف من الإثيوبيين القادمين من جميع أنحاء أوروبا.



وحسب ما أفاده موقع " أفريكان نيوز" فقد دعا أحمد المواطنين الإثيوبيين في أوروبا إلي ضرورة القيام بدورهم في بناء مستقبل بلادهم، لا سيما أن "المسئولية تقع علي عاتق الجميع"، مشيرا إلي أهمية تقديمهم المساعدات المالية أو غيرها لبلادهم.



وأكد أحمد على التزام حكومته بإصلاح الهيئة الانتخابية، حتى تتمكن من إجراء انتخابات تحظي بالمصداقية في 2020، وتعهد بإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده مثل البطالة والتضخم.



وحسب الموقع، فقد شدد أحمد علي أهمية إنهاء الصراعات العرقية السائدة في بلاده، والتي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، مناشدا مواطنيه بضرورة استخلاص الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية في القضاء علي الفقر، وداعيا مواطنيه بأن يحذوا حذو نظرائهم الأوروبيين.



يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي قد استهل جولته الأوروبية الأولى بزيارة للعاصمة الفرنسية باريس، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار أعمال قمة مؤتمر العشرين، الذي انعقد خلال الأيام الماضية.