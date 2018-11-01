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منوعات

الصين تطرح أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
كريم جمال
طرحت شركة "رويو" الصينية، أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي فى العالم لتهزم شركتي سامسونج وهواوي التي تتنافس كلًا منهما على طرح هذه الميزة فى هواتفهما للعام الجديد.

وظهر مقطع فيديو لأحد مشاهير اليوتيوب، وهو يستعرض شاشة الهاتف الاستثنائية قبل طرحه رسميًا فى الأسواق، وعلى الرغم من أن الشركة المصنعة مغمورة إلا أنها ستنال شهرة واسعة بفعل هذا الابتكار الجديد.

ويحتوي الهاتف، على معالج قوي من كوالكوم هو سناب دراجون 8150" وهو نفس المستخدم فى Galaxy s10 القادم من سامسونج الكورية، ومن المفترض أن يكون أول هاتف ذكي قابل للطي فى تاريخ الشركة.

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