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رياضة

اليوم .. كارتيرون وحسام عاشور يكشفان استعدادات الأهلي قبل موقعة الترجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يحضران باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحسام عاشور كابتن الفريق،مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات باستاد الجيش ببرج العرب.

ويحضر المدير الفني، وحسام عاشور كابتن الأهلي، المؤتمر الصحفي الذي يقام بقاعة المؤتمرات باستاد الجيش؛ للحديث عن مباراة فريقه أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه في تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب، مع السماح لكافة وسائل الإعلام بحضور المران الختامي قبل المباراة، وفقًا لقواعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف».

وفي الإطار ذاته يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على أن يقام المران مفتوحا لوسائل الإعلام في الساعة التاسعة والنصف على ملعب برج العرب.
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