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رياضة

يوسف وعدلي يمثلان الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة الترجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يحضر محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم.

ويعقد الاجتماع بعد ظهر اليوم بفندق إقامة النادي الأهلي بحضور ممثلي «الكاف» ومراقب وحكام المباراة واللجنة الطبية بالكاف وممثلي نادي الترجي التونسي والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية.

ويحدد الاجتماع الفني التفاصيل الخاصة بالمباراة وموعد تحرك الفريقين قبل وبعد المباراة وكل الأمور التنظيمية لمباراة الغد.
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