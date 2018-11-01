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فن

ماريا كاري تتحول لممرضة احتفالا بعيد الهالوين.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:33 م
ماريا كاري
ماريا كاري
شروق إبراهيم
احتفلت النجمة العالمية ماريا كاري بعيد الهالوين على طريقتها الخاصة مع حبيبها الراقص الشهير بريان تانكا، وظهرت ماريا مرتدية ملابس ممرضة أما هو فارتدى زي "بالطو الأطباء".

وعلقت ماريا على الصورة التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الاحتفال هنا في طوكيو".

جدير بالذكر أن ماريا كاري ارتبطت بـ" بريان تانكا" الذي يصغرها في العمر بحوالي 15 عامًا بعد انفصالها عن خطيبها الملياردير الشهير جيمس باكر.
ماريا كاري تتحول لممرضة احتفالا بعيد الهالوين.. صور
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