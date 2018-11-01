محمد مات صعقا بالكهرباء تاركا مصيرا مجهولا لأسرته ووالداته المريضة.. أهالي قرية أبو باشا ببنها يشيعون جثمانه ويطالبون بمحاسبة المتسببين في الواقعة

أهالي القرية:

محمد كان أطيب خلق الله ولازم حقه يرجع والمتسبب في الحادث يتحاسب

والدة الضحية: مات ابني اللي كان بيعالجني.. ومش عارفة هعمل إيه من بعده





كل ذنبه في الحياة هو الخروج والسعي وراء لقمه عيشه للانفاق على أسرته وأطفاله وكذلك علاج والدته المريضة.. لم يكن يعلم محمد أحمد عبد ربه "31 عامًا" أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية، وأنه سيكون ضحية الإهمال واللامبالاة من المسؤولين في مجلس مدينة بنها في صيانة الأعمدة الكهربائية، حيث صعقه أحد الأعمدة الكهربائية وتوفي داخل المستشفى تاركا مصير مجهول لأسرته ووالداته المريضة.





هذه القصة شهدتها قرية أبو باشا ببطا التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية حيث تعرض محمد للصعق الكهربائي عندما قام بالمرور بجوار أحد أعمدة الكهرباء على الطريق الرئيسي، ما تسبب في دخوله العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي وإصابته بتوقف عضلة القلب نتيجة صدمة كهربائية بالمخ ثم توفى داخل المستشفى.





أهالي القرية طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة قائلين:"محمد كان أطيب خلق الله ولازم حقه يرجع والمتسبب في ذلك يتحاسب" وأضافوا أن محمد ظروف صعبة حيث أن والدته مريضة وهو إللى كان بيصرف عليها وابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيصرف عليها ٦ آلاف جنيه في الشهر وبسبب ده كله مديون بـ٧٠ ألف جنيه.





وأكد أهالي القرية أن واقعة الصعق الكهربائي ليست الأولى التي شهدتها القرية، وطالبوا الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بسرعة التدخل وإنقاذ أبناءهم من خطر الصعق بالكهرباء حيث أنه يوجد بمكان تجمع الأعمدة المتهالكة مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي.





وعن أحداث الواقعة أكد رضا نجل خالة المجني عليه محمد متزوج منذ 5 سنوات ولديه طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحتاج دورات تخاطب بتكلفة 6 آلاف جنيه شهريا ويعمل بالنقاشة ولديه شقيق واحد بدون عمل.





وأشار إلى أنه يحمل كاهل الأسرة على عاتقه قائلا من وقت ما والده توفى وهو المسؤول عن والداته المريضة وبيصرف على علاجها، لافتًا إلى أنه يوم الحادث ذهب مع أصدقائه بعد عودته من عمله، إلا أنهم فوجئوا بشباب القرية يقولون إنه صعق بالكهرباء.





وأكد أنه تم مخاطبة مجلس المدينة 8 مرات بسبب الأعمدة المتهالكة بالقرية دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يوجد حالات صعق كثيرة لعدد من المواشي والكلاب، منوهًا بأن جده تم صعقه بالكهرباء واستغرق علاجه عام ونصف.





وأشار إلى أن مجلس مدينة بنها قام عقب الحادث بالذهاب لتغيير الأعمدة المتهالكة إلا أن الأهالي رفضوا تغييرها وتصدوا لهم لحين معاينة النيابة.





وقالت والداته والدموع تنهمر من عيناها مات ابنى الكبير ومش عارفه أعمل إيه، مضيفة محمد هو اللي كان بيعالجني، وبيصرف عليه وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب.





وأكد أهالي القرية إن العزبة بها محولات كهربائية عفا عليها الزمن وتقع وسط الكتلة السكنية، كما أن الأسلاك الكهربائية الهوائية، تم وضعها أعلى البلكونات في شكل غريب كما أن الأعمدة الكهربائية تلامس المباني بشكل يعرض من يقترب منها لخطر الموت المحقق.



