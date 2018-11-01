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أخبار العالم

جيش الاحتلال يحاول إجهاض مسيرات العودة بمنطقة عازلة مع غزة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:25 م
جيش الاحتلال يحاول
جيش الاحتلال يحاول إجهاض مسيرات العودة
رشا عبد الوهاب
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يواصل الأعمال لإقامة منطقة عازلة على طول السياج الأمني مع القطاع.

وبالتوازي مع هذا الإعلان الذي يأتي قبل يوم من مسيرات الجمعة، أطلق جيش الاحتلال حملة إعلامية موجهة للفلسطينيين في القطاع، حذرهم من المشاركة في فعاليات مسيرة العودة والاقتراب من منطقة السياج الأمني.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام "نحذر سكان قطاع غزة من الاقتراب إلى السياج الأمني مع القطاع، وفقا لما تم الاتفاق عليه بعد "عملية الصامد" في العام 2014 والبالغ عرضها 300 متر من السياج الأمني".

ومن جانبه، نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر من خلالها من الاقتراب إلى هذه المنطقة، مؤكدا أن الجيش مصمم على إقامة هذه المنطقة العازلة ومنع الدخول إليها.
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