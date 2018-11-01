ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التدخل السريع ينقذ فتاة بلا مأوى من أمام المقابر فى القطامية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:34 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تلقي فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بلاغا من بوابة الشكاوى الموحدة ١٦٥٢٨ بشأن تواجد فتاة تفترش أحد الأرصفة أمام المقابر بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث.

وتوجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان تواجد الفتاة وتبين أنها نورهان وعمرها ٢٦ عاما ولا يوجد معها أى أوراق ثبوتية وأفادت أنها متواجدة فى هذا المكان منذ ثلاثة أشهر.

نجح أعضاء الفريق فى إقناعها الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة حيث تم إيداعها دار عقيلة السماع بحلوان التابع لجمعية التجمع الوطنى.

جدير أن الفنانة الراحلة أم كلثوم هى التى قامت بتأسيس هذه الدار لرعاية المشردين بلا مأوى وهي أول دار فى مصر مخصصة للتعامل مع هذه الفئة.
التدخل السريع ينقذ فتاة بلا مأوى من أمام المقابر فى القطامية
التدخل السريع ينقذ فتاة بلا مأوى من أمام المقابر فى القطامية
التدخل السريع ينقذ فتاة بلا مأوى من أمام المقابر فى القطامية
loading...

ترشيحاتنا

قصة طلب نجلاء فتحي الزواج من الراحل حمدى قنديل

جهاز المنافسة يرد: تلقينا بلاغات باحتكار سوق البطاطس.. ونتحرك وفقا للقانون

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

الأرصاد توجه تحذيرا لمشجعي مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

أسرع طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

سائق يمزق جسد زميله للخلاف على أولوية المرور بمدينة نصر

الكاف يختبر الـ VAR قبل نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل .. صور

زيدان يصدم ريال مدريد ويرفض العودة بعد رحيل لوبيتيجي

القوات المسلحة: مقتل 18 تكفيريا واكتشاف 141 عبوة ناسفة في سيناء .. تدمير 25 سيارة محملة بالأسلحة والبضائع قبل اختراقها الحدود الغربية..والقبض على 1383 فرد هجرة غير شرعية .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. صور

فيديو

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير
اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟