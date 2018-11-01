التدخل السريع ينقذ فتاة بلا مأوى من أمام المقابر فى القطامية

تلقي فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بلاغا من بوابة الشكاوى الموحدة ١٦٥٢٨ بشأن تواجد فتاة تفترش أحد الأرصفة أمام المقابر بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث.



وتوجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان تواجد الفتاة وتبين أنها نورهان وعمرها ٢٦ عاما ولا يوجد معها أى أوراق ثبوتية وأفادت أنها متواجدة فى هذا المكان منذ ثلاثة أشهر.



نجح أعضاء الفريق فى إقناعها الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة حيث تم إيداعها دار عقيلة السماع بحلوان التابع لجمعية التجمع الوطنى.



جدير أن الفنانة الراحلة أم كلثوم هى التى قامت بتأسيس هذه الدار لرعاية المشردين بلا مأوى وهي أول دار فى مصر مخصصة للتعامل مع هذه الفئة.