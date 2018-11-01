أمين الفتوى: سترة المصلى سنة محببة ولا يأثم تاركها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السترة عبارة عن حاجز أو مانع يضع بين يدي المصلي، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها في الأحاديث الشريفة.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الحكمة من اتخاذ المصلى سترة له في الصلاة،هى تجنب كثرة المشغولات في الصلاة، منوها أن السترة سنة محببه لا يأثم تاركها.
وأوضح أمين الفتوى، أن الحكمة هى بيان محاسن الشريعة والتأكيد على أن الشريعة الاسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، أما العلة فهي وصف ظاهر يمكن رؤيته ورصده وجعله وصف معياري لا يختلف من شخص لآخر.