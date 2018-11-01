أمين الفتوى: سترة المصلى سنة محببة ولا يأثم تاركها

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السترة عبارة عن حاجز أو مانع يضع بين يدي المصلي، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها في الأحاديث الشريفة.





وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الحكمة من اتخاذ المصلى سترة له في الصلاة،هى تجنب كثرة المشغولات في الصلاة، منوها أن السترة سنة محببه لا يأثم تاركها.



