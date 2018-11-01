ضبط 1372 عبوة وقرص منشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محل خردوات بمنطقة الجمرك، وضبطوا داخله "1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام المدعو "ط م ا"، 58 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة الجمرك، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الإتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر.



عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل، وضُبط " 1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.