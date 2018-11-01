ضبط 1372 عبوة وقرص منشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محل خردوات بمنطقة الجمرك، وضبطوا داخله "1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام المدعو "ط م ا"، 58 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة الجمرك، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الإتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر.
عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل، وضُبط " 1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام المدعو "ط م ا"، 58 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة الجمرك، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الإتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر.
عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل، وضُبط " 1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.