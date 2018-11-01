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حوادث

ضبط 1372 عبوة وقرص منشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محل خردوات بمنطقة الجمرك، وضبطوا داخله "1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام المدعو "ط م ا"، 58 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة الجمرك، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الإتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل، وضُبط " 1372 " عبوة وقرص من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
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