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فن

شاهد.. إطلالة ريهانا في عيد الهالوين غريبة وغير اعتيادية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:34 م
ريهانا
ريهانا
شروق إبراهيم
قررت النجمة العالمية ريهانا الاحتفال بعيد الهالوين، الذي صادف أمس 31 من شهر أكتوبر، بطريقة غريبة وغير اعتيادية، جعلتها مختلفة عن باقي نجمات هوليوود.

وأطلت ريهانا ببنطال وبلوزة جلد سوداء لامعة، واقتصر احتفالها بعيد الهالوين برسم شكل هيكل عظمي بوجهها ونظارة شمس سوداء.

يشار الى أن ريهانا خلال الفترة الماضية كانت منشغلة بالترويج لماركتها العالمية Fenty في عدد من الدول الأوروبية والعربية.
شاهد.. إطلالة ريهانا في عيد الهالوين غريبة وغير اعتيادية
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