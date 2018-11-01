محافظ مطروح: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الخدمية

عقد صباح اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان العام اجتماع المجلس التنفيذي الاول لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، للوقوف على كل عقبات ومشكلات تنفيذ الأعمال والخطط التنموية بكل القطاعات، ومراجعة القرارات السابقة، بهدف الإسراع فى تلبية احتياجات المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.



وشدد المحافظ بضرورة التعامل السريع مع كافة شكاوى ومشاكل المواطنين ووضع حلول فورية لها واكد على عدم التهاون فى تعطيل مصالح المواطنين وكذلك على سرعة تنفيذ كافة أعمال الإزالات والتعديات بكل مركز وفرض سلطة القانون على الجميع بدون أي استثناءات.



ووجه المحافظ ، الشكر للواء هشام نصر مدير الامن على جهوده لحفظ الامن بالمحافظة وعلى سرعة التدخل والسيطرة على الحريق الذى وقع امس بمنطقة محولات الكهرباء بالكيلو 15 طريق السلوم بدون أي خسائر .

