ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الخدمية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:38 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
نور محمود
عقد صباح اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان العام اجتماع المجلس التنفيذي الاول لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، للوقوف على كل عقبات ومشكلات تنفيذ الأعمال والخطط التنموية بكل القطاعات، ومراجعة القرارات السابقة، بهدف الإسراع فى تلبية احتياجات المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ بضرورة التعامل السريع مع كافة شكاوى ومشاكل المواطنين ووضع حلول فورية لها واكد على عدم التهاون فى تعطيل مصالح المواطنين وكذلك على سرعة تنفيذ كافة أعمال الإزالات والتعديات بكل مركز وفرض سلطة القانون على الجميع بدون أي استثناءات.

ووجه المحافظ ، الشكر للواء هشام نصر مدير الامن على جهوده لحفظ الامن بالمحافظة وعلى سرعة التدخل والسيطرة على الحريق الذى وقع امس بمنطقة محولات الكهرباء بالكيلو 15 طريق السلوم بدون أي خسائر .
محافظ مطروح: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الخدمية
محافظ مطروح: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الخدمية
محافظ مطروح: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الخدمية
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. آخر صورة جمعت حمدي قنديل ونجلاء فتحي قبل رحيله

شاهد .. المتهم بقتل رئيس الدير يصل محكمة دمنهور محمولا على نقالة

النائب العام يفوز برئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة.. صور

شاهد.. بيات جماهير الاهلي أمام استاد الإسكندرية للحصول على تذاكر الترجي

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

زياد الرحباني يكشف أسرار عن والدته فيروز ومعاناتها بسبب أبيه

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

اللجنة الأولمبية تعتذر للزمالك لهذا السبب

طبيعه إصابة محمد صلاح قبل لقاء ليفربول وآرسنال الانجليزي.. السبت

نبيل معلول يحذر الترجي من نجم الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان الراحل حمدي قنديل مسجد الرحمن الرحيم .. صور

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

فيديو

معلم سعودي يثير الإعجاب بعد مبادرته لتنظيف فناء المدرسة.. فيديو
البترول: توسعات مصنع ميدور يضاعف كميات الوقود المنتجة.. فيديو
الصين تطرح أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم.. فيديو
شاهد .. رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لزوجها على الهواء
رجاء الجداوي: عملت فى جراج أتوبيسات في سن الـ 14 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟