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حوادث

القبض على 6 متهمين جدد فى قضية تزوير أراضى الجاليات اليونانية بالسويس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
ارتفع عدد المتهمين في قضية الاستيلاء على أراضي الجاليات اليونانية بالسويس لـ 22 متهما بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بالسويس القبض على 6 متهمين جدد.

تبين من التحريات والتحقيقات أن هناك تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير عقود الأراضي بالسويس من أجل تسهيل الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي مستغلين وجود أصحاب الأراضي خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بينهم اثنان أمناء شرطة وموظف بالضرائب العقارية ومقاولان وعاطلان استغلوا سفر وغياب أصحاب الأراضى وقاموا بتزوير عقود بيع وملكيتها.
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