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حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات و28 عنصرا إجراميا في القليوبية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قاد اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية حملة، بدائرة مركز شرطة طوخ، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، بالإضافة إلى مشاركة إدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن؛ لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 28 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، وقضيتى مخدرات بإجمالى مضبوطات 288 جرام حشيش، و56 قرصا مخدرا، وضبط 5 أحكام جنايات، و155 قضية مرافق، و30 تموينية.

فيما ضبطت مباحث المرور، 239 مخالفة متنوعة.
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