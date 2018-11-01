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محافظات

نقل مقلب قمامة حنا حبيب بالفيوم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:39 م
مقلب قمامة
مقلب قمامة
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
قرر المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم نقل مقلب قمامة قرية حنا حبيب الى موقع آخر بعيدا عن الكتلة السكنية بنحو ٢ كيلو متر جنوبا، بالظهير الصحراوى لقرية الريان؛ استجابة للمذكرة المقدمة من نائب دائرة مركز يوسف الصديق ربيع أبو لطيعة.

وكان النائب ربيع أبو لطيعة قد تبنى شكوى أهالى حنا حبيب والقرى المجاورة من وجود مقلب قمامة يتسبب فى تلوث البيئة، حيث إنه هو المقلب العمومى لجميع قرى مركزى يوسف الصديق والشواشنة.

توجه أبو لطيعة بالشكر إلى مركز ومدينة يوسف الصديق على استجابتهم الفورية لمطلب الأهالي، وسرعة نقل مقلب القمامة الى موقع آخر بعيدا عن الكتلة السكنية.
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