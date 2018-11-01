ماراثون الانتخابات الطلابية ينطلق بالجامعات.. وزير التعليم العالي: شكلنا لجنة للمتابعة والإشراف.. والخشت يحظر استخدام الدعاية السياسية أو الدينية

الخشت:
سنوفر بيئة تنافسية عادلة للجميع
نائب رئيس جامعة عين شمس:
نائب رئيس جامعة عين شمس:
لن نسمح بأي تجاوزات
انطلقت اليوم الخميس أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بجميع الجامعات المصرية، وسط استعدادات تامة من وزارة التعليم العالي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات، حيث تمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، وتبدأ بفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
وفي جامعة القاهرة ، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة بالبدء فى تنفيذ إجراءات انتخابات اتحادات الطلاب إعتبارًا من اليوم بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، على أن يتم إرسال تقرير يومي عن أعمال الإنتخابات الطلابية، له، خلال فترة إجرائها.
ومن جانبه ، أكد الخشت، حرصه علي إجراء الإنتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية وإحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، موضحًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب وتفتح مجال التنافس الحر والحضاري بينهم في إطار ديمقراطي يقترن بإحترام النظام وقواعد التنافس السليمة، داعيًا كل الطلاب إلي المشاركة في العملية الإنتخابية.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في إتحادات الطلاب بإرادة حرة ووعي حقيقي.
ودعا الخشت، الطلاب، إلى إخضاع عملية الاختيار لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، لتكون القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية، هو المعيار الرئيسي فى الإنتخابات.
وشدد علي عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.
وشرح رئيس الجامعة، خطوات الانتخابات، قائلًا: تبدأ عملية انتخابات إتحادات الطلاب بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة بـ اتحادات الكليات، وتُعلن يوم الأحد 4 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين.
وأكد أنه يتم تلقى الطعون يوم الإثنين 5 نوفمبر وتُفحص فى اليوم التالى. وتُعلن يوم الأربعاء 7 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الإنتخابية في اليوم التالي مباشرة.
وأشار إلى أنه تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، فيما تُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.
وأكد أنه تم تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات الطلابية، برئاسة الدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية الدكتور محمد فتحي عبد العليم مستشار الأنشطة الطلابية، وحسن سعده مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة، إلي جانب عضو قانوني، وطالبين من طلاب الأنشطة المتميزين.
وفي جامعة عين شمس ، قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن من أهم الفترات التي يمر بها النشاط الطلابي، هي فترة انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع لإنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف عبد الحميد، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها تعكير صفو سير انتخابات اتحاد الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق نصوص اللائحة الطلابية.
وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، أنه لا يهم من يكون المسئول عن إجراء الانتخابات، فلا فارق بين المسئول وأي عضو من أعضاء لجنة انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن ما يهم هو إجراء الانتخابات في أفضل صورة ممكنة.
وشهدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، إقبالا كبيرا على سحب استمارات التقدم للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب، تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد عميد الكلية، بإشراف الدكتور عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبتواجد مكثف لرجال الأمن الإداري بالكلية.
وأجرت د. مني فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، جولة تفقدية لمقر سحب استمارات التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية، برفقة د.عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بهدف الاطمئنان على حسن سير عملية سحب الاستمارات وتواجد كافة الموظفين المختصين بإتمام عملية سحب و تقديم الاستمارات، وانضباط افراد الامن الاداري، لتأمين العملية الانتخابية بسهولة.
وأكدت فؤاد، خلال الجولة التفقدية، على أن كلية الالسن تحرص علي دعم الانشطة الطلابية بكل قوة، مشيرة إلى أن الحياة الجامعية لا تقتصر علي تحصيل العلوم فقط؛ وإنما هي المكان الذي تتشكل فيه الشخصية والوجدان للطلاب، لافته الي ان الانشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، الذي من خلاله يستطيع الطالب مواجهة الحياة بشخصية متزنة قادرة علي مواجهة متطلبات الحياة بشكل افضل.
وأوضحت عميدة كلية الألسن، أن المشاركة في اجراء انتخابات اتحاد الطلاب يعد بمثابة التدريب العملي الفعلي الذي من خلاله يستطيع الطالب بعد تخرجة ان يصبح فرد فعال في المجتمع؛ يشارك في فعاليات الحياة السياسية وممارسة حقوقه الانتخابية بكل شفافية.
وفي جامعة حلوان ، قرر رئيس الجامعة أن تجرى انتخابات اتحادات الكليات، طبقا للمواعيد التالية:
- الخميس 1 نوفمبر .. فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات من 9 صباحًا لــ 5 مساء.
- الأحد 4 نوفمبر.. اعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 12 ظهرًا .
- الاثنين 5 نوفمبر.. تلقي طلبات الطعون من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
- الثلاثاء 6 نوفمبر.. فحص الطعون من 9 صباحًا حتى 3عصرا.
- الاربعاء 7 نوفمبر.. اعلان الكشوف النهائية للمرشحين 12 ظهرًا.
- الاحد 11 نوفمبر.. انتخابات الجولة الاولى بالكليات والفرز واعلان النتائج من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا .
- الاثنين 12 نوفمبر.. انتخابات الاعادة من 9 صباحًا حتى 3 مساء.
- الثلاثاء 13 نوفمبر .. انتخابات امناء المجلس ومساعديهم بالكليات من 10 صباحا حتى 11 مساء.
- الاربعاء 14 نوفمبر.. انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 10 صباحًا.
- الخميس 15 نوفمبر.. انتخابات امناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 11 صباحا.
وتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الجامعة من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب رئيسا للجنة ، وعضو هيئة تدريس مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية ، ومدير ادارة رعاية الشباب او من ينوب عنه و عشو قانوني ، ويفضل أن يكون احد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق و 2 اعضاء من الطلاب المتميزين من غير المرحشين في الانتخابات الطلابية .
ويقوم عميد كل كلية بتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات الكلية من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة ، وعضو هيئة تدريس ، ومدير ادارة رعاية الشباب بالكلية او من ينوب عنه ، وعضو الشئون القانونية ، و2 اعضاء من الطلاب المتميزين من غير المرشحين في الانتخابات الطلابية ، وتقوم اللجنة بإخطار نائب رئالجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية بنتائج كل مرحلة فور الانتهاء منها مباشرة.
وتقوم أجهزة رعاية الشباب بالجامعة والكليات بالأعمال الادارية الخاصة بمراحل اجراء الانتخابات ، وتجرى الانتخابات وفقا للقرار الوزاري 4887 لسنة 2018 بشأن اللائحة المالية والادارية للاتحادات الطلابية .
وفي جامعة الاسكندرية ، أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية عن بدء إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعة اليوم، الخميس، بجميع كليات الجامعة وعددها 20 كلية.
وأشار "الكردي" إلى حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الطلابية في حيادية تامة، وإعطاء الحرية كاملة للطلاب لاختيار ممثليهم في اتحاد الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة قيام الجامعة بتوفير كافة المساعدات اللازمة لسير العملية الانتخابية في هدوء ويسر
من جانبه أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أهمية دور الاتحادات الطلابية في تحقيق التواصل بين إدارات الكليات والطلاب وتعزيز الأنشطة الطلابية وخلق القيادات مستقبلية
وأشار "جابر"، إلى أن الجولة الاولى للانتخابات، وعمليات الفرز، وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين الأصوات المتساوية اليوم التالي، وتنتهى في 15 من الشهر نفسه بإعلان الفائز بمنصب رئيس الاتحاد ونائبه
وفي جامعة المنيا ، قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها.
وأوضح عبد النبى أن هناك شروطا واجب توافرها للطالب المرشح وهو أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتسمًا بحسن السمعة والأخلاق القويمة، وأن يكون مستجدًا فى فرقته الدراسية وغير راسب، وأن يكون للطالب نشاط طلابى موثق في الجامعة فى مجال اللجنة المرشح لها، وألا يكون قد سبقت مجازاته تأدبيًا، أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون منتميًا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى مع أوراق الترشح فى اللجنة المرشح لها
انطلقت اليوم الخميس أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بجميع الجامعات المصرية، وسط استعدادات تامة من وزارة التعليم العالي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات، حيث تمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، وتبدأ بفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
وفي جامعة القاهرة ، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة بالبدء فى تنفيذ إجراءات انتخابات اتحادات الطلاب إعتبارًا من اليوم بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، على أن يتم إرسال تقرير يومي عن أعمال الإنتخابات الطلابية، له، خلال فترة إجرائها.
ومن جانبه ، أكد الخشت، حرصه علي إجراء الإنتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية وإحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، موضحًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب وتفتح مجال التنافس الحر والحضاري بينهم في إطار ديمقراطي يقترن بإحترام النظام وقواعد التنافس السليمة، داعيًا كل الطلاب إلي المشاركة في العملية الإنتخابية.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في إتحادات الطلاب بإرادة حرة ووعي حقيقي.
ودعا الخشت، الطلاب، إلى إخضاع عملية الاختيار لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، لتكون القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية، هو المعيار الرئيسي فى الإنتخابات.
وشدد علي عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.
وشرح رئيس الجامعة، خطوات الانتخابات، قائلًا: تبدأ عملية انتخابات إتحادات الطلاب بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة بـ اتحادات الكليات، وتُعلن يوم الأحد 4 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين.
وأكد أنه يتم تلقى الطعون يوم الإثنين 5 نوفمبر وتُفحص فى اليوم التالى. وتُعلن يوم الأربعاء 7 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الإنتخابية في اليوم التالي مباشرة.
وأشار إلى أنه تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، فيما تُختتم إنتخابات الطلاب بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.
وأكد أنه تم تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات الطلابية، برئاسة الدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية الدكتور محمد فتحي عبد العليم مستشار الأنشطة الطلابية، وحسن سعده مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة، إلي جانب عضو قانوني، وطالبين من طلاب الأنشطة المتميزين.
وفي جامعة عين شمس ، قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن من أهم الفترات التي يمر بها النشاط الطلابي، هي فترة انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع لإنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف عبد الحميد، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها تعكير صفو سير انتخابات اتحاد الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق نصوص اللائحة الطلابية.
وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، أنه لا يهم من يكون المسئول عن إجراء الانتخابات، فلا فارق بين المسئول وأي عضو من أعضاء لجنة انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن ما يهم هو إجراء الانتخابات في أفضل صورة ممكنة.
وشهدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، إقبالا كبيرا على سحب استمارات التقدم للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب، تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد عميد الكلية، بإشراف الدكتور عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبتواجد مكثف لرجال الأمن الإداري بالكلية.
وأجرت د. مني فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، جولة تفقدية لمقر سحب استمارات التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية، برفقة د.عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بهدف الاطمئنان على حسن سير عملية سحب الاستمارات وتواجد كافة الموظفين المختصين بإتمام عملية سحب و تقديم الاستمارات، وانضباط افراد الامن الاداري، لتأمين العملية الانتخابية بسهولة.
وأكدت فؤاد، خلال الجولة التفقدية، على أن كلية الالسن تحرص علي دعم الانشطة الطلابية بكل قوة، مشيرة إلى أن الحياة الجامعية لا تقتصر علي تحصيل العلوم فقط؛ وإنما هي المكان الذي تتشكل فيه الشخصية والوجدان للطلاب، لافته الي ان الانشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، الذي من خلاله يستطيع الطالب مواجهة الحياة بشخصية متزنة قادرة علي مواجهة متطلبات الحياة بشكل افضل.
وأوضحت عميدة كلية الألسن، أن المشاركة في اجراء انتخابات اتحاد الطلاب يعد بمثابة التدريب العملي الفعلي الذي من خلاله يستطيع الطالب بعد تخرجة ان يصبح فرد فعال في المجتمع؛ يشارك في فعاليات الحياة السياسية وممارسة حقوقه الانتخابية بكل شفافية.
وفي جامعة حلوان ، قرر رئيس الجامعة أن تجرى انتخابات اتحادات الكليات، طبقا للمواعيد التالية:
- الخميس 1 نوفمبر .. فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات من 9 صباحًا لــ 5 مساء.
- الأحد 4 نوفمبر.. اعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 12 ظهرًا .
- الاثنين 5 نوفمبر.. تلقي طلبات الطعون من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
- الثلاثاء 6 نوفمبر.. فحص الطعون من 9 صباحًا حتى 3عصرا.
- الاربعاء 7 نوفمبر.. اعلان الكشوف النهائية للمرشحين 12 ظهرًا.
- الاحد 11 نوفمبر.. انتخابات الجولة الاولى بالكليات والفرز واعلان النتائج من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا .
- الاثنين 12 نوفمبر.. انتخابات الاعادة من 9 صباحًا حتى 3 مساء.
- الثلاثاء 13 نوفمبر .. انتخابات امناء المجلس ومساعديهم بالكليات من 10 صباحا حتى 11 مساء.
- الاربعاء 14 نوفمبر.. انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 10 صباحًا.
- الخميس 15 نوفمبر.. انتخابات امناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 11 صباحا.
وتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الجامعة من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب رئيسا للجنة ، وعضو هيئة تدريس مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية ، ومدير ادارة رعاية الشباب او من ينوب عنه و عشو قانوني ، ويفضل أن يكون احد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق و 2 اعضاء من الطلاب المتميزين من غير المرحشين في الانتخابات الطلابية .
ويقوم عميد كل كلية بتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات الكلية من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة ، وعضو هيئة تدريس ، ومدير ادارة رعاية الشباب بالكلية او من ينوب عنه ، وعضو الشئون القانونية ، و2 اعضاء من الطلاب المتميزين من غير المرشحين في الانتخابات الطلابية ، وتقوم اللجنة بإخطار نائب رئالجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية بنتائج كل مرحلة فور الانتهاء منها مباشرة.
وتقوم أجهزة رعاية الشباب بالجامعة والكليات بالأعمال الادارية الخاصة بمراحل اجراء الانتخابات ، وتجرى الانتخابات وفقا للقرار الوزاري 4887 لسنة 2018 بشأن اللائحة المالية والادارية للاتحادات الطلابية .
وفي جامعة الاسكندرية ، أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية عن بدء إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعة اليوم، الخميس، بجميع كليات الجامعة وعددها 20 كلية.
وأشار "الكردي" إلى حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الطلابية في حيادية تامة، وإعطاء الحرية كاملة للطلاب لاختيار ممثليهم في اتحاد الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة قيام الجامعة بتوفير كافة المساعدات اللازمة لسير العملية الانتخابية في هدوء ويسر
من جانبه أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أهمية دور الاتحادات الطلابية في تحقيق التواصل بين إدارات الكليات والطلاب وتعزيز الأنشطة الطلابية وخلق القيادات مستقبلية
وأشار "جابر"، إلى أن الجولة الاولى للانتخابات، وعمليات الفرز، وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين الأصوات المتساوية اليوم التالي، وتنتهى في 15 من الشهر نفسه بإعلان الفائز بمنصب رئيس الاتحاد ونائبه
وفي جامعة المنيا ، قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها.
وأوضح عبد النبى أن هناك شروطا واجب توافرها للطالب المرشح وهو أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتسمًا بحسن السمعة والأخلاق القويمة، وأن يكون مستجدًا فى فرقته الدراسية وغير راسب، وأن يكون للطالب نشاط طلابى موثق في الجامعة فى مجال اللجنة المرشح لها، وألا يكون قد سبقت مجازاته تأدبيًا، أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون منتميًا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى مع أوراق الترشح فى اللجنة المرشح لها