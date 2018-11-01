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اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:32 م
الباحث الإقتصادي،
الباحث الإقتصادي، أحمد علي
ندى فتح الله
قال الباحث الإقتصادي، أحمد علي، إن الإصلاحات الإقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة بأكثر من قطاع وعلى رأسها قطاع الصناعة، أدت بدوره إلى انخفاض حجم الواردات، وبالتالي خفض عجز الموازنة.

وأفاد "على" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، تعليقًا على تراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.6% في يوليو وأغسطس حتى وصل إلى 83.9 مليار جنيه، بأنه عند تحقيق الاشباع للمستهلك المحلي، يتم الاتجاه للتصدير الذي يمثل بحقق بدورة عائد من النقد الأجنبي الذي يمثل فائضا في إيراردات الموازنة، كما حدث في مصر.

وأوضح "على" أن الحصيلة الضريبية تمثل أحد بنود الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ما إتجهت إليه الدولة المصرية خلال الفترة السابقة لإصلاح المنظومة الضريبية، ساهم بدوره في زيادة إيرادات الدولة.

وأشار "علي" إلى أن التحسن الإستثماري محليًا وأجنبيًا في ظل التشريعات التي صدرت ونظمت تلك العملية، إضافة للزيارات العديدة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الإستثمارات، الذي بدوره ينعكس علينا في زيادة إيرادات الدلة وبالتالي خفض عجز الموازنة. 
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