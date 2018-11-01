اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو

قال الباحث الإقتصادي، أحمد علي، إن الإصلاحات الإقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة بأكثر من قطاع وعلى رأسها قطاع الصناعة، أدت بدوره إلى انخفاض حجم الواردات، وبالتالي خفض عجز الموازنة.





وأفاد "على" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، تعليقًا على تراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.6% في يوليو وأغسطس حتى وصل إلى 83.9 مليار جنيه، بأنه عند تحقيق الاشباع للمستهلك المحلي، يتم الاتجاه للتصدير الذي يمثل بحقق بدورة عائد من النقد الأجنبي الذي يمثل فائضا في إيراردات الموازنة، كما حدث في مصر.





وأوضح "على" أن الحصيلة الضريبية تمثل أحد بنود الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ما إتجهت إليه الدولة المصرية خلال الفترة السابقة لإصلاح المنظومة الضريبية، ساهم بدوره في زيادة إيرادات الدولة.



