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برلمان

البرلمان الافريقى يشيد بدور الأزهر والأوقاف داخل القارة السمراء

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:56 م
البرلمان الأفريقى
البرلمان الأفريقى
ماجدة بدوي
أشاد النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى بمبادرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندى لكل من الشيخ محمد وجيه حسن على، والشيخ محمد محمود محمد على، والشيخ عنتر محمد صديق جاد الرب، مبعوثى الأزهر الشريف لدى جامعة السلام والمصالحة فى بوروندى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة بعثتهم.

وقال " الجندى " فى بيان له اليوم، ان منح د. عبير بسيوني شهادات تكريم للمبعوثين لمجهوداتهم فى تعليم اللغة العربية والتربية الدينية للطلبة البورونديين هو اقل تقدير يتم منحه لهؤلاء العلماء الاجلاء الذين يرفعون اسم وعلم مصر فى مختلف دول القارة السمراء.

ووجه النائب التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهودها فى ايفاد وعاظ الأزهر الشريف وأساتذة جامعة الأزهر والأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف إلى مختلف الدول الافريقية، مناشدا شيخ الازهر ووزير الاوقاف بالاستمرار فى ارسال علماء ووعاظ وأئمة الأزهر والأوقاف إلى مختلف الدول الافريقية.

وأكد أن علماء الدين الاسلامى يحظون بثقة واحترام كبيرين من جميع الشعوب الافريقية، معتبرا هؤلاء العلماء الاجلاء بانهم من أهم سفراء مصر لدى الدول الافريقية ، مشيدا ايضا باستقبال الأزهر الشريف وجامعته لمختلف الطلاب الوافدين من مختلف الدول الافريقية.

كما طالب من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن يفتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة أبوابها أمام جميع أبناء الدول الافريقية ممن يرغبون فى التدريب والالتحاق بهذه الأكاديمية المهمة والتى تأتى فى وقت مهم يتم فيه وبأسلوب علمى مواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

تجدر الإشارة إلى ان السفارة المصرية ببوروندى بقيادة السفيرة عبير بسيونى رضوان احتفلت مع مبعوثى الأزهر بتخريج أول دفعة بدورة تعليم اللغة العربية، والتى قام فيها مبعوثو الأزهر الشريف بتدريس مبادئ وقواعد اللغة العربية للطلبة البورونديين بجهود طوعية منهم.

وقامت السفيرة بتكريم الطالبة أسماء فوز خالد (7 سنوات) الحاصلة علي المركز الأول بدورة تعليم اللغة العربية، ومنحتها هدية عبارة عن مصحف مترجم باللغة السواحيلية.
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