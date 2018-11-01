ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط 3 من قائدي السيارات فى حملة مرورية لتعاطيهم المواد المخدرة بالمحلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
حررت مباحث المرور بالغربية اليوم، من ضبط 3 من قائدي السيارات فى حملة مرورية لتعاطيهم المواد المخدرة وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز السنطة وزفتي وكفر الزيات.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحتاوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية والمرورية فى مجال فحص قائدي السيارات فى ثبوت تعاطى المواد المخدرة فتم فحص عدد (10) من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية (3) حالات وفقا للكواشف الاستدلالية.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
loading...

ترشيحاتنا

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل .. صور

القوات المسلحة: مقتل 18 تكفيريا واكتشاف 141 عبوة ناسفة في سيناء .. تدمير 25 سيارة محملة بالأسلحة والبضائع قبل اختراقها الحدود الغربية..والقبض على 1383 فرد هجرة غير شرعية .. فيديو وصور

شاهد .. آخر صورة جمعت حمدي قنديل ونجلاء فتحي قبل رحيله

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

الكويت تفتح تحقيقا في وفاة مهندس مصري

أكبر قضية إتجار بالبشر في تاريخ الكويت.. والقبض على 3000 وافد

الأرصاد توجه تحذيرا لمشجعي مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

أسرع طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

مجازاة رئيس حي بأسيوط و8 مسئولين بسبب البناء خارج الحيز العمراني

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

اللجنة الأولمبية تعتذر للزمالك لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. فيديووصور

فيديو

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير
اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟