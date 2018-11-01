سقوط 3 من قائدي السيارات فى حملة مرورية لتعاطيهم المواد المخدرة بالمحلة

حررت مباحث المرور بالغربية اليوم، من ضبط 3 من قائدي السيارات فى حملة مرورية لتعاطيهم المواد المخدرة وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز السنطة وزفتي وكفر الزيات.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحتاوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية والمرورية فى مجال فحص قائدي السيارات فى ثبوت تعاطى المواد المخدرة فتم فحص عدد (10) من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية (3) حالات وفقا للكواشف الاستدلالية.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

